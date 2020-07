Landwirtschaftliche Nutzung auf drei Ebenen

Mögliche zukünftige Formen der Landwirtschaft haben die Teilnehmer eines Ausflugs der Dorfgemeinschaft Wennedach kennengelernt. Wie die Dorfgemeinschaft mitteilt, machten die Teilnehmer des Ausflugs vergangene Woche eine Führung auf dem Wendelhof in Niedernzell, den die Familien Norbert und Stefan Huchler gemeinsam betreiben.

Wie es im Bericht heißt, führte Norbert Huchler zu Beginn die Wennedacher Gruppe auf einen Acker, wo er anschaulich neue Formen zukünftiger Landwirtschaft erklärte. Norbert Huchler hat dort eine Agroforstfläche angelegt, bei der eine Acker- und Waldnutzung kombiniert wird. Angestrebt wird eine Nutzung auf drei Ebenen. Am Boden erfolgt weiterhin die Nutzung als Acker, die Stämme der Bäume liefern Edel- oder Nutzholz und oben sind die Baumkronen, die Obst, Nüsse und Nahrung für Insekten liefern. Wie die Dorfgemeinschaft betont, war auf der rund zwei Kilometer langen Flurwanderung die Artenvielfalt der Blumen, Bäume und Insekten auffallend. Vorbei ging es an Jungviehweiden mit seltenen Rassen und an Kälbern mit Ammenkühen. Hier erklärte Norbert Huchler seine Versuche mit dem sogenannten „ganzheitlichen Weidemanagment“ zum Humusaufbau mit weidenden Kühen, aber auch zu vereinfachten Arbeitsabläufen wie zum Beispiel bei der Aufzucht von Kälbern mit Ammenkühen: Die Ammenkühe säugen die Kälber direkt auf der Wiese. Dagegen steht die herkömmliche Fütterung der Kälber: Melken der Milch, Transport ins Milchwerk, Trocknung der Milch zu Pulver, Rücktransport des Pulvers zum Landwirt, Wasserzugabe und schlussendlich steht der Bauer mit dem Eimer Milch beim Kalb.

Norbert Huchler zeigte auch bekannte, unbequeme und alarmierende Probleme in der Landwirtschaft anhand des Weltagrarberichts auf. So erklärte er der Wennedacher Gruppe, wie die Art der Fütterung des Rindes das Klima entweder be- oder entlastet. So dient nur 43 Prozent des Getreides als Lebensmittel, der Rest wird für Tierfutter, Sprit, Industrierohstoff oder Input für Biogasanlagen verwendet.

Die Familien Huchler betreiben den Biohof mit 75 Milchkühen, die von April bis November freien Zugang zur Weide haben, mit einer Solaranlage und mit einer Biogasanlage mit einem hohen Gülleanteil und fast ausschließlich biologisch produzierten Inputstoffen. Zudem hat Norbert Huchler an einem Berghang mehrere Terrassen angelegt. Dadurch wird bei Starkregen mehr Wasser in der Fläche gehalten, der Humus nicht mehr weggeschwemmt, der Stand des Grundwassers bleibt hoch, die nutzbare Bodenfläche vergrößert sich und an den steilen Flanken bleibt Raum für die Natur. Zum Abschluss wurden die Besucher mit selbstgebackenen Dinneten aus dem Holzbackofen verköstigt.