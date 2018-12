Die Tradition weihnachtlicher Kirchenmusik wird in Gutenzell schon seit vielen Jahren bewahrt. Bereits zur Zeit des Zisterzienserklosters war es guter Brauch, in der Weihnachtszeit bei Gottesdiensten festlich zu musizieren.

In diese Tradition reiht sich auch der Musikverein Gutenzell mit seinem Krippenkonzert ein – und so musiziert das Blasorchester des Musikvereins Gutenzell unter der Leitung von Joachim Wilhelm auch in diesem Jahr wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag um 14.30 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche. Neben vertrauten Weihnachtsliedern werden unter anderem „Valhalla“ und „The Christmas King“, beides Werke von James L. Hosay, sowie „Pachelbel’s Canon“ von Johann Pachelbel erklingen. Der Eintritt zum Krippenkonzert ist frei.