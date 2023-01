Frauenbund Gutenzell bietet Kaffee und Kuchen für einen guten Zweck an

Die Kirche in Gutenzell beherbergt eine farbenfrohe und kunstvoll ausgestattete Barockkrippe, ein einmaliges Kulturdenkmal aus der Klostergeschichte Gutenzell. Nach dem Krippenbesuch oder dem Spaziergang lädt der Frauenbund Gutenzell im Ambiente des Kapitelsaals im Konventgebäude zu Kaffee und Kuchen ein. Es wird Kaffee aus fairem Handel von der Kaffeerösterei Jehle aus Wangen angeboten. Der Frauenbund Gutenzell hilft damit, die Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien in den Anbauländern zu verbessern und freut sich auf Besucher am Samstag, 14. Januar, und am Sonntag. 15. Januar, jeweils ab 13.30 Uhr. Der Erlös kommt kirchlichen wohltätigen Zwecken zugute.