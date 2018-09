Der VfB Gutenzell II hat in der Fußball-Kreisliga B I das Nachholspiel gegen den SV Eberhardzell II mit 1:2 (1:2) verloren. Der SVE II war in Halbzeit eins ein bisschen besser und führte zur Pause mit 2:1. In Hälfte zwei drückte der VfB II auf den Ausgleich, ließ aber zu viele Chancen liegen. Tore: 1:0 Haben Teklmariam (10.), 1:1 Günther Zell (30.), 1:2 Martin Hauler (35.).