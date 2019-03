Auf die Gemeinde Gutenzell-Hürbel warten dringende Pflichtaufgaben. War nach mehreren Großprojekten in den vergangenen Jahren ursprünglich mal die Hoffnung geäußert worden, eine finanzielle Verschnaufpause einlegen zu können, wurde bei der Beratung und Verabschiedung des Haushalts im Gemeinderat diese Woche deutlich, dass sich die Gemeinde eine solche Pause ungeachtet der Finanzlage nicht leisten kann. In diesem Jahr wird mit Investitionen von rund 1,42 Millionen Euro geplant. Schwerpunkte sind die Breitbanderschließung sowie die Sanierung der Edelbeurer Straße/Schäferberg. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 815 000 Euro eingeplant.

Das Positive vorweg: Das Haushaltsjahr 2018 wird voraussichtlich etwas besser abschließen als erwartet. Im Verwaltungshaushalt gibt es unter anderem Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist auch 2019 im Verwaltungshaushalt mit einem Betrag von knapp 1,2 Millionen Euro die wichtigste Einnahmequelle von Gutenzell-Hürbel, gefolgt von den Schlüsselzuweisungen (1,1 Millionen Euro) und Gebühren (590 000 Euro). Die Reihenfolge der wichtigsten Einnahmen bleibt damit unverändert, die Gewerbesteuer spielt mit kalkulierten 140 000 Euro nach wie vor kaum eine Rolle. „Hier zeigt sich deutlich die Abhängigkeit der Gemeinde von den Finanztöpfen des Landes“, heißt es dazu im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Auf der Ausgabenseite finden sich unter anderem das Personal (608 460 Euro), die FAG-Umlage (516 500 Euro) und die Kreis-Umlage (596 000 Euro) wieder. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 190 000 Euro eingestellt, der Großteil ist für Straßen und Feldwege (95 000 Euro) vorgesehen. Die Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen Kindergärten werden mit 710 000 Euro angesetzt, 10 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Das Volumen des Vermögenshaushalts, aus dem die Investitionen getätigt werden, liegt bei rund 1,42 Millionen Euro. 2018 waren es noch 1,64 Millionen Euro. Die Ausgaben werden beispielsweise durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (462 840 Euro) und die geplante Kreditaufnahme (815 000 Euro) finanziert. Ende des Jahres dürfte sich der Schuldenstand auf voraussichtlich gut zwei Millionen Euro belaufen, dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1095 Euro. „Oberstes Ziel sollte für die Gemeinde in den kommenden Jahren sein, den hohen Schuldenstand nicht noch weiter aufzubauen – was jedoch bei den anstehenden (Pflicht)Aufgaben schwer werden dürfte“, merkt Kämmerer Thomas Jerg im Haushaltsvorbericht an. Die größten Maßnahmen in diesem Jahr sind die Breitbanderschließung (320 000 Euro) sowie die Sanierung der Edelbeurer Straße/Schäferberg (289 000 Euro). 445 000 Euro sind zudem für den Grunderwerb veranschlagt, 80 000 Euro für den Austausch von Straßenlampen, 70 000 Euro für den Bau einer Ringleitung in Hürbel.

In den Jahren 2020 bis 2022 sieht die Gemeinde aktuell unter anderem diese Maßnahmen vor: Planung der Erweiterung des Kindergartens in Hürbel, Planungsrate für die Sanierung des Rathauses in Gutenzell, Belageinbau an der Grundschule und am Hardtweg, Bau einer neuen Leitung vom Hochbehälter Hengstberg nach Hürbel zur Verbesserung der Löschwasserversorgung, Ausbau Breitbandversorgung, Anschaffung neuer Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr. Die weitere Sanierung der Kanäle und Wasserleitungen kann darüber hinaus aufgrund der enormen Kosten nur schrittweise gemacht werden.

Gesetzliche Vorgaben erfüllen

Kämmerer Thomas Jerg merkt in seinem Bericht abschließend an, dass derzeit keine finanzielle Verschnaufpause eingelegt werden könne, um Rücklagen zu sammeln. Bis 2022 würden „mehrere dringende und vor allem kostenintensive Pflichtaufgaben anstehen. Die Gemeinde steht hier im Zwang, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen, ungeachtet der Finanzlage.“ Beispielhaft seien die Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung oder der Breitbandausbau genannt. Deshalb werde die Gemeinde auch in den Folgejahren Kredite aufnehmen müssen. „Die Gemeinde wird – wie auch schon in den vergangenen Jahren – nicht umhin kommen, Jahr für Jahr zu schauen, welche Maßnahmen finanzierbar sein werden.“