„So ein Zirkus“ heißt das Motto der Hürbler Dorffasnet am „Glompigen Donnerstag“, 12. Februar. Das Publikum der närrischen Nacht im Saal des Gasthauses Adler in Hürbel bekommt allerhand kuriose und die Lachmuskeln strapazierende Einlagen zu sehen. Saalöffnung ist um 19 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Veranstalter sind alle örtlichen Vereine, die Besuchern zum rechtzeitigen Erscheinen raten, da keine Karten reserviert werden können.

Die Hürbler Dorffasnet gilt als eine der letzten erhaltenen traditionellen Wirtshaus-Faschingsveranstaltungen und so darf das aus nah und fern angereiste Publikum gespannt sein, wie der derb-schwäbische Charakter dieser urtümlichen Fasnet wohl mit einem Zirkusmotto harmonieren wird. Um den Spagat zu meistern und über das höchst eigenwillige Getier und Zirkuspersonal Herr zu werden, wurden gleich zwei Zirkus-Dompteure verpflichtet. Sie werden versuchen, die Fasnetsmeute zu dressieren und für einen einigermaßen ordnungsgemäßen Programmablauf zu sorgen. „Wir werden allerhand Tiere haben, Clowns und auch sonderbare Zirkusgäste“, sagt Joachim Fels, einer der Organisatoren der Hürbler Dorffasnet und am „Glombigen Donnerstag“ selbst in einer tragenden Rolle zu sehen. Wobei das Wort Tiere in Anführungszeichen zu setzen ist. Dressurnummern mit echten Tieren werde es nicht geben, so Fels. „Das ist alles Parodie, viel wird auf die Schippe genommen.“

Auf dem Programm stehen gespielte und gesungene Episoden aus dem Welt- und Dorfgeschehen, eine Zillishauser Wartezimmer-Parodie, gewagte Plattler, trauernde Weiber, Büttenreden, Loblieder auf die Hürbler Männer und fast nackte Feuerwehrmänner. Für Stimmung im Adlersaal während und nach dem rund dreistündigen Programm sorgen die Partyband „Die Heinzes“ sowie der Spielmannszug und die Cheerleader aus Erolzheim. Als Veranstalter haben sich die Hürbler Vereine zusammengetan. „Es ist eine Gemeinschaftsproduktion.“

Wenige Tage nach den Erwachsenen stehen in Hürbel die Kinder im Mittelpunkt: Am Rosenmontag, 16. Februar, findet im Adlersaal, die Kinderfasnet statt. Einlass ist um 13.30 Uhr, das Programm startet um 14.01 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr.