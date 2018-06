Die Pfarrkirche in Hürbel hat wieder eine Statue ihres Schutzpatrons: den Heiligen Alban. Pfarrer Thomas Augustin hielt beim Patroziniumsfest mit Weihe eine Messe, die vom Kirchenchor und einer Instrumentalgruppe umrahmt wurde. Die Besucher erhielten dabei auch einen Einblick in die Historie der Albanskirche.

Der Unterbau der Hürbler Albanskirche entspricht dem romanischen Baustil, der bis im zwölften Jahrhundert vorherrschte. Erst im Jahr 1521 baute die Herrschaft von Hürbel, die Herren von Freyberg, neben der Kirche ein Renaissance-Schloss. Das Schloss wurde 1726 erweitert und hat bis heute noch einen Verbindungsgang zur Kirche, wie die Schriftführerin des Heimat- und Kulturvereins Hürbel, Christel-Luise Haug, erläuterte. Zum Gebiet der Herren von Freyberg gehörte neben den heutigen Weilern auch Hochdorf bei Schönebürg. 1749 ließen die Herren von Freyberg in Hochdorf eine Kapelle errichten. Zur Ausstattung der Kapelle haben die Freyberger den spätgotischen Flügelaltar von der Hürbler Kirche verwendet. In Hochdorf wurde der Altar ohne Seitenflügel aufgestellt. Im Altar stehen neben der Jungfrau Maria zur Rechten der Sankt Albanus und zur Linken Johannes der Täufer. Der Altar befindet sich noch heute in Hochdorf. Dieser Sankt Albanus, der 256 Jahre lang als Schutzpatron die Kirche von Hürbel zierte, gehört nun den Hochdorfern. Mit Hilfe von Pfarrer Augustin ist es dem Heimat- und Kulturverein Hürbel gelungen, den Sankt Alban nach Hürbel zurückzubringen, indem ein Bildhauermeister ein Abbild des Sankt Albanus schuf.

Verein stellt Bedingung

Dieser Heilige Alban wurde jetzt vom Heimat- und Kulturverein an die katholische Kirchengemeinde übergeben. Die Kirchengemeinde ließ für den Heiligen Alban beim selben Bildhauermeister den passenden Sockel anfertigen. Der Hürbler Verein stellte die Bedingung, dass die Statue für alle Zeit in der Pfarrkirche zu verbleiben hat. Von den Gottesdienstbesuchern wurde der Heilige Alban mit Freude aufgenommen. Neben den Paten aus Hochdorf und der Bürgermeisterin Monika Wieland waren auch ehemalige Hürbler aus dem Allgäu vertreten. Nach der Weihe feierte die Gemeinde das Albansfest.