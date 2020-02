In Hürbel steht alles Kopf: Nach zähen Verhandlungen und unterstützt durch die hohe Politik ist die Ernennung zum Luft- und Erholungskurort nun endlich offiziell. Die Moderation des ersten Kurballs in Bad Hürbel, der am Donnerstag, 20. Februar im Adlersaal stattfindet, wird von Professor Trinkmann und seinem etwas lädierten Kassenpatienten übernommen.

Landrat Heiko Schmid sowie die Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Martin Gerster haben sofort ihre Unterstützung für die Bewerbung Hürbels zum Luft- und Kurort zugesagt. Zu diesem Zweck werden Landrat Schmid sowie der Abgeordnete Josef Rief per Live-Video-Schaltung das bunte Treiben in Hürbel eröffnen. Martin Gerster ließ es sich nicht nehmen, persönlich die neuen Ortsschilder für Bad Hürbel an die Ortseingänge anzubringen und wird sich ebenfalls per Live-Schaltung in die Feierlichkeiten einklinken. Auch die Gastronomie sowie der Einzelhandel werden neben örtlichen Prominenten ihre Statements zur Eröffnung der Eichwald-Kurklinik, welchen ihren Sitz selbstverständlich im Schloss Hürbel haben wird, abgeben.

Die Hürbler Dorffasnet gilt als eine der letzten original erhaltenen Wirtshaus-Fasnetsveranstaltungen.

Für Stimmung im Adlersaal während und nach dem originellen Programm sorgt DJ Phil sowie der Spielmannszug und die Cheerleader aus Erolzheim, die für beste Laune im Saal sorgen werden.

Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen wird dringend angeraten, da keine Karten reserviert werden können. Ihren Ausklang findet die Hürbler Fasnet am Rußigen Freitag morgens ab 3.30 Uhr anlässlich der Aftershowparty in der Wuza-Bude.