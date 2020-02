Nachdem sich die Politprominenz des Landkreises Biberach für den neuen Kurort „Bad Hürbel“ stark gemacht hat, ist die „Fasnetsneuheit“ nun auch in Berlin angekommen. In Hürbel bereiten sich indes die Akteure auf eine gewohnt schräge Dorffasnet vor, die am Donnerstag, 20. Februar, im Hürbler Adlersaal stattfindet.

Sogar der Vizekanzler und Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, hat grünes Licht für einen neuen Luft- und Erholungsort Bad Hürbel gegeben und posiert gerne im Bundestag in Berlin mit diversen Hürbel-Werbematerialien. Zuvor hatten der Biberacher Landrat Heiko Schmid sowie die Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Martin Gerster das Projekt landesweit unterstützt – die Liveschaltung in den Hürbler Adlersaal am Glompigen Donnerstag steht.

Für Stimmung im Adlersaal während und nach dem originellen Programm sorgen DJ Phil sowie der Spielmannszug und die Cheerleader aus Erolzheim.

Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen wird dringend angeraten, da keine Karten reserviert werden können. Ihren Ausklang findet die Hürbler Fasnet am Rußigen Freitag morgens ab 3:30 Uhr anlässlich der Aftershowparty in der Wuza-Bude.