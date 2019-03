Gscheidles treten in Gutenzell auf

Der Hürbler Sportverein präsentiert am Sonntag, 7. April, in der Gemeindehalle in Gutenzell das schwäbische Kabarettduo Alois & Elsbeth Gscheidle. Sie sind seit mehr als 25 Jahren auf den Bühnen im Ländle und vor den TV-Kameras unterwegs.

In ihrem Programm „om Himmels Willa“ haben die beiden Gscheidles laut Ankündigung wieder aberwitzige Ideen und Verkleidungen verarbeitet. Elsbeth flaniert stadtfein durch die Shoppingmeile und verliebt sich in jedes „Koschtümle“.

Alois dackelt mit allen Einkaufstaschen hinterher. Was die beiden da in den Läden und auf der Busfahrt erleben, ist alltäglich und aus dem Leben gegriffen. Karten sind erhältlich bei Oxline in Ochsenhausen und bei der Raiffeisenbank Biberach, Geschäftsstelle Reinstetten. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.