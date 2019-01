Gemeinde Gutenzell-Hürbel geht Pflege der Gehölze an

Sie sorgen für gute Luft, verursachen aber auch Kosten: Damit Bäume für Autofahrer und Fußgänger nicht zur Gefahr werden, sind Kommunen angehalten, diese regelmäßig zurückzuschneiden. Aus diesem Grund haben sich nun auch die Gemeinderäte in Gutenzell-Hürbel in einer ihrer Sitzungen mit diesem Thema befasst. Denn zu tun gibt es auf der Gemarkung der Gemeinde einiges.

Welche Geräte gibt es für den Baumrückschnitt? Welche verschiedenen Herangehensweisen sind denkbar? Und was kostet das Ganze überhaupt? Auf Fragen wie diese versuchten Vertreter der Firma, die für die Arbeiten mit infrage kommt, dem Gremium zunächst Antworten zu liefern. „Es wurden auch Luftbilder von den Orten gezeigt, an denen etwas passieren sollte“, erläutert Bürgermeisterin Monika Wieland auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Seit ein paar Jahren sei bei der Pflege der Gehölze in den Biotopen und entlang der Gewässer wenig bis gar nichts vorangegangen. Das soll sich in den kommenden Wochen ändern.

So ist geplant, die Sträucher am Rottumufer von der Sägemühle bis zur Gemarkungsgrenze Schönebürg deutlich zurückzuschneiden. „Der Rückschnitt erfolgt zum Teil auf beiden Seiten“, so Wieland. Dieser Schritt sei dringend notwendig, weil die landwirtschaftlichen Gefährte kaum noch die Feldwege benutzen könnten. Die Äste der Sträucher ragen schlichtweg zu weit in die Wege hinein: „Manche weichen in der Not auf die angrenzenden Felder aus, was natürlich nicht geht.“

In der Standsicherheit gefährdet

Ebenfalls Handlungsbedarf besteht in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet „Brühl“, genauer gesagt, entlang des Alleewegs. Dort muss bei ungefähr 25 Eschen eine Kroneneinkürzung beziehungsweise ein Kronenschnitt vorgenommen werden. Bei mindestens zwei Bäumen bringt all das nichts mehr, sie werden aller Voraussicht nach gefällt. Das legt ein Gutachten der Verwaltung nahe. „Zwei Eschen sind in ihrer Standsicherheit gefährdet“, erläutert die Bürgermeisterin. Ein Grund dafür ist das Eschensterben. Über die Blätter infiziert ein Pilz die Triebe, die daraufhin absterben. Bei zwei weiteren Bäumen muss noch abgewogen werden, ob ein Schnitt die nötige Verkehrssicherheit bringt.

Wieland rechnet mit Kosten in Höhe von 10 000 Euro für die Pflege der Eschen. Vermutlich muss die Gemeinde diese Summe nicht vollständig alleine stemmen. Denn bei der Allee handelt es sich um ein Naturdenkmal, weshalb die Kommune beim Regierungspräsidium Tübingen entsprechende Fördermittel beantragen wird. Die Eschen seien im Durchschnitt zwischen 150 bis 200 Jahre alt, so Wieland. Manche seien sogar noch älter. Für die gefällten Bäume soll Ersatz gepflanzt werden, was aber erst in ein bis zwei Jahren möglich sein wird: „Der Pilz muss erst aus dem Boden, bevor wir neue Bäume wie beispielsweise eine Winterlinde einsetzen können.“

Bis zum Frühjahr möchte die Gemeinde die starken Rückschnitte umsetzen. Denn von 1. März bis 30. September gilt ein Fäll- und Schnittverbot bei der Baum- sowie Gehölzpflege, um den Lebensraum von Tieren zu schützen. Jedoch können Ausnahmegenehmigungen beantragt werden, wenn die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. „Ende 2019/Anfang 2020 wollen wir dann auch die Pflege der Biotope in Angriff nehmen“, stellt Wieland in Aussicht. Auch hierfür kann die Gemeinde einen Zuschussantrag stellen.