Der Frauenbund Gutenzell bietet im Kapitelsaal den Besuchern der Barockkrippe in der ehemaligen Klosterkirche von Gutenzell oder den winterlichen Spaziergängern am Samstag, 12. Januar, und am Sonntag, 13. Januar, ab 13.30 Uhr nochmals Kaffee und Kuchen an.

Der Verkaufserlös kommt laut Gutenzeller Frauenbund kirchlichen wohltätigen Zwecken zugute.