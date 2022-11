Frau zieht sich bei Auffahrunfall leichte Verletzungen zu

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag bei Hürbel ist eine 51-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 15 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit einem Opel von Reinstetten in Richtung Hürbel. Vor ihm fuhr eine 51-jährige, die an einer Einmündung in Richtung Zilishausen abbiegen wollte. Sie blinkte und bremste ihren VW. Da der Mann dies wohl zu spät erkannte, fuhr er auf den VW auf. Durch den Unfall erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren jedoch nicht erforderlich. Die Polizei Ochsenhausen ermittelt die genaue Unfallursache und schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 10 000 Euro.