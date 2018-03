Die Sanierung der Reinstetter Straße in Hürbel ist der Investitionsschwerpunkt der Gemeinde Gutenzell-Hürbel in diesem Jahr. 824 000 Euro sind dafür in den Haushalt 2018 eingestellt, der diese Woche beraten und einstimmig verabschiedet wurde. Das Volumen des Vermögenshaushalts, aus dem die Investitionen getätigt werden, beläuft sich auf rund 1,64 Millionen Euro – 275 000 Euro mehr als im Vorjahr. Der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde Gutenzell-Hürbel ist aber nach wie vor beschränkt.

Immerhin hat das Rechnungsjahr 2017 besser abgeschlossen als erwartet, es wird voraussichtlich nur ein Kredit in Höhe von 300 000 Euro erforderlich sein. Geplant war gut eine Million Euro. Ansonsten sind die Vorzeichen für das Haushaltsjahr 2018 unverändert. Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt mit circa 1,1 Millionen Euro die wichtigste Einnahmequelle, gefolgt von den Schlüsselzuweisungen mit knapp über einer Million Euro. Die Gewerbesteuer spielt mit kalkulierten 140 000 Euro weiterhin kaum eine Rolle. Um von den Finanztöpfen des Landes etwas weniger abhängig zu sein, hofft Bürgermeisterin Monika Wieland, irgendwann Gewerbeflächen ausweisen zu können, wie sie im SZ-Gespräch sagt. Möglicherweise auf Hürbler Gemarkung.

In diesem Jahr steht nun zunächst die Sanierung der Reinstetter Straße in Hürbel (K 7508) an, eine Baustelle in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Mitte/Ende April, so Monika Wieland, sollen die Arbeiten beginnen. Unter anderem werden Kanalisation und Wasserversorgung erneuert sowie Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt, der Gehweg soll breiter werden. Ende September sollte die Baustelle fertig sein, erklärt die Bürgermeisterin, anschließend erfolge noch die geschlossene Kanalsanierung. 824 000 Euro sind für die Reinstetter Straße im Haushalt veranschlagt, die Gemeinde hofft zudem aus Mittel aus dem Ausgleichstock. Weitere Investitionsschwerpunkte in diesem Jahr sind das Aufstellen von neuen Bebauungsplänen sowohl in Gutenzell als auch in Hürbel (100 000 Euro) und Kanalsanierungen gemäß der Eigenkontrollverordnung (95 000 Euro).

Verschuldung steigt

Bürgermeisterin Monika Wieland weist darauf hin, dass alle Projekte, die in diesem Jahr angegangen werden, „kein Luxus“ seien. Vielmehr handle es sich um Pflichtaufgaben. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt bei rund 400 000 Euro. Zudem ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 630 000 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand von Gutenzell-Hürbel Ende dieses Jahres wird auf 1,94 Millionen Euro geschätzt, was 1041 Euro pro Kopf entspräche – 281 Euro mehr als zu Beginn des Haushaltsjahres 2018. Der Landesdurchschnitt liegt bei 461 Euro, im Regierungspräsidium Tübingen sind es 292 Euro. In der Sitzungsvorlage heißt es dazu: „Oberstes Ziel sollte für die Gemeinde in den kommenden Jahren sein, den hohen Schuldenstand nicht noch weiter aufzubauen – was jedoch bei den anstehenden (Pflicht)Aufgaben schwer werden dürfte.“

Dazu gehört beispielsweise die Erweiterung des Kindergartens in Hürbel. „Hier machen wir gerade eine Bedarfsplanung“, sagt Wieland. Sowohl eine Erweiterung am bisherigen Standort als auch ein Neubau seien zum jetzigen Zeitpunkt denkbar. Der Gemeinderat werde sich bald mit dem Thema befassen. Als „dringend notwendig“ stuft Wieland außerdem den Bau einer neuen Leitung vom Hochbehälter Hengstberg nach Hürbel zur Verbesserung der Löschwasserversorgung ein. Die Planung soll im Laufe des Jahres gemacht werden. „Das ist ein Muss.“