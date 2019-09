Flohmarkt, Falken und fetzige Musik

Die Hürbler Vereine haben den zahlreichen Besuchern ihres Dorffests einen erlebnisreichen Sonntag beschert. Bei angenehmen Temperaturen boten die Organisatoren an jeder Ecke ihres Dorfs ein attraktives Programm für Jung und Alt. Standen im vergangenen Jahr das mittelalterliche Lagerleben und die Biberacher Gaukler im Mittelpunkt, so war es heuer die Falknerei Garuda mit ihren ausgebildeten Greifvögeln.

Beim Freiflug der Tiere kamen die Zuschauer ins Staunen und waren begeistert. Etliche Besucher waren aber auch skeptisch, als sie Eule, Falke, Bussard oder Weißkopfadler auf der Hand hatten. Viele Fragen rund um die Falknerei wurden an diesem Tag gestellt und von den Falklnern gerne beantwortet.

Los ging das Fest bereits um 6 Uhr morgens mit dem Kindertrödelmarkt und dem großen Flohmarkt. Hier konnten die Besucher in Ruhe stöbern, feilschen, „Rares für Bares“ erwerben oder einfach nur durch die Straßen schlendern. Wobei es später am Vormittag zeitweise mit gemütlichem Schlendern vorbei war: Die Veranstalter schätzen die Zahl der Besucher auf 4500 bis 5000. Die umlagerten die 140 Flohmarkt- und die 30 Handwerkerstände regelrecht.

Früher war es mühevoll

Der beliebte Handwerkermarkt wurde dieses Jahr bis in den Schlosshof ausgedehnt. Die alte Handwerkskunst wie Schmieden, Seilerei, Schnitzen, Floristik, Spinnen, Stuhlflechterei, Schnapsbrennerei, Schmuck aus Edelstahl,, Filzerei und Mosterei mit frisch gepresstem Süßmost aus der Hand-Spindelpresse und vieles mehr konnte an vielen Stellen bestaunt und erlebt werden. Die alte Handwerkskunst lebte hier wieder auf. „Ich hätte nie gedacht, dass die Arbeit früher so anstrengend war“, sagte ein Zuschauer vor der alten Schmiede, wo ein Schmied mit einem schweren Hammer gerade ein glühendes Eisenstück bearbeitete. „Heutzutage kann sich niemand mehr vorstellen, wie schwer die Arbeit früher war – nur mit den Händen, ohne viele Maschinen“, fügte dieser Gast nachdenklich hinzu.

Auch das Kulinarische ließ an diesem Sonntag keine Wünsche offen. Es wurden alle den Einheimischen bekannten, unverfälschten Gerichte und auch vegetarische Speisen angeboten, wie es sich für ein schwäbisches Dorffest gehört.

Auch Spiel und Showtanz

Der Spielplatz des Kindergartens hatte an diesem Tag ebenfalls geöffnet und zweimal gab es im Schlosshof Showtanzeinlagen. Für die musikalische Umrahmung sorgten unter anderem das Duo Alpin, das Original Rottumduo sowie die Band IN-VI-Music. Zwei Drehorgelspieler durften bei diesem Flohmarkt natürlich nicht fehlen.

Die Organisatoren wünschten sich im Vorfeld ein Fest für die ganze Familie und das ist dieses Dorffest in Hürbel auch geworden.