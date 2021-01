Der Gemeinderat Gutenzell-Hürbel trifft sich am Montag, 25. Januar, 19.30 Uhr zu seiner nächsten Sitzung in der Gutenzeller Mehrzweckhalle. Zu Beginn können Bürger Fragen stellen, anschließend befasst sich das Gremium unter anderem mit dem Bebauungsplan „Bei der Schule“ in Hürbel und den Bauvorschriften hierzu (Vorstellung der Stellungnahmen aus der erneuten frühzeitigen Behördenunterrichtung sowie Beschlussfassung einer städtebaulichen Entwurfsvariante) sowie der Auftragsvergabe für Baumpflegearbeiten an der denkmalgeschützten Allee in Gutenzell.