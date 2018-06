Ein Dorf steht Spalier: Warum ein Kuh-Eintrieb die Menschen so bewegt

Kühe laufen auf der Straße, für Autofahrer ist kein Durchkommen: Szenen wie diese haben sich bis Dienstagabend in Gutenzell fast täglich ereignet. Künftig wird es das nicht mehr geben, weil Johann und Ruth Keller nach vielen Jahrzehnten die Milchviehhaltung aufgeben. Der Abschied fällt nicht nur den Landwirten schwer, sondern auch vielen Gutenzellern.

Die Sonne lässt die Rot funkeln, zwei Schweizer Braunvieh stoßen ihre Hörner aneinander und die anderen fünf Kühe weiden im saftig grünen Gras. Seit mehr als 30 Jahren gehören die Tiere von Johann Keller zum Gutenzeller Ortsbild. Dieses idyllische Kapitel schließt sich jetzt. Der 65 Jahre alte Landwirt hat am Dienstagabend nämlich zum letzten Mal die Wiederkäuer eingetrieben, was mindestens das halbe Dorf mobilisierte. Den feierlichen Zug von der Oberen Wiesen über die Kirchberger Straße zum Stall in der Ortsmitte führte der Musikverein Gutenzell an. Hunderte Bewohner säumten die Strecke, Kinder wie Erwachsene wollten diesen finalen Eintrieb nicht verpassen. Sie hielten Smartphones und Spiegelreflexkameras bereit, um das Ende einer Tradition zu dokumentieren. Manche waren den Tränen nahe.

1986 den Hof übernommen

Für eine Viertelstunde scheint die Welt in Gutenzell stillzustehen. Die Kuhdamen Ursi, Ulster, Ursel, Uli, Fenja, Loni und Urmel geben das Tempo vor, Autofahrer zuckeln in Schrittgeschwindigkeit hinterher. Diese Szene hat sich in der Vergangenheit nahezu täglich ereignet, brachte Bauer Keller seine Tiere doch morgens auf die Weide und holte sie abends wieder ab. „Wir im Rathaus haben es jeden Tag gehört, wenn die Kühe eingetrieben wurden“, sagt Bürgermeisterin Monika Wieland. Die Verwaltung befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Hof: „Heute geht ein Stück Tradition verloren.“ Johann Keller ist der letzte Landwirt in Gutenzell, der den Ein- und Austrieb auf diese Weise praktizierte.

Den elterlichen Hof übernahm Keller im Jahr 1986, zwei Jahre später stellte er auf biologischen Anbau um. „Wir waren richtige Außenseiter“, erinnert er sich. Vier Bauern in Gutenzell wagten mit ihm den damals noch ungewöhnlichen Schritt, auf Bio zu setzen. Auch seine Eltern reagierten anfangs skeptisch. „Viele haben sich gefragt, wie wir von unserem Hof leben konnten“, sagt der 65-Jährige. Seine Frau Ruth und er hatten nie mehr als zwölf Kühe. Haupteinnahmequelle für die Familie war die Milchviehhaltung, danach folgten der Getreide- sowie Gemüseanbau. Bei Feld- und Hofarbeit erhielten sie Unterstützung von Verwandten und Bekannten, ohne die es nicht gegangen wäre, so Ruth Keller. Bei dem feierlichen Eintrieb widerfuhr den Kellers eine große Wertschätzung, manche übergaben ihnen gar persönliche Geschenke.

Letzter Eintrieb der Kühe bewegt viele Gutenzeller (Foto: Daniel Häfele)

Der 67-jährige Franz-Josef Sipple erinnert sich noch gut daran, wie die Arbeit als Hirtenjunge war. Er half auch auf dem Keller-Hof als Heranwachsender mit. „Die Mutter von Johann Keller hat für uns immer Kartoffeln mit Milch gemacht, bevor es aufs Feld ging“, sagt Sipple. In den 1960er-Jahren sei es gang und gäbe gewesen, dass die Kühe ein- und ausgetrieben wurden. Meistens fanden die Kühe den Weg allein zurück in den Stall. Wobei es schon auch mal vorkam, dass eine Kuh beinahe im falschen Stall landete, so Sipple.

Laut Josef Jörg, der zwischen 1962 und 1966 ebenfalls Hirtenbube war, zählte Gutenzell damals 39 Höfe (ohne Weiler) mit Kühen. Die meisten Höfe hatten zwischen zehn und 15 Stück Vieh. Die Arbeit als Hirtenbub war hart. Die Geißel, eine Peitsche, musste man selber mitbringen: „Es war eine besondere Kunst, die Schnüre der Geißel so zu knüpfen, dass es richtig schnalzte.“

Damals gab es nämlich noch keine umzäunten Weiden, weshalb Hirten darauf zu achten hatten, dass die Kühe nicht auf die Wiesen und Äcker anderer Bauern liefen: „Vor allem wenn Klee und Rüben in der Nähe waren, musste man die Kühe immer wieder zurücktreiben, was bei zehn bis zwölf Stück Vieh nicht leicht war.“ Als Lohn erhielten die Buben zwischen 20 und 30 D-Mark. Außerdem wurden sie von Bauern an Kirchweih zum Mittagessen eingeladen und bekamen ein Geschenk bestehend aus Hemd, Socken oder Süßem überreicht. Kindheitserinnerungen wie diese sind wahrscheinlich der Grund gewesen, warum vielen Bewohnern der letzte Eintrieb emotional naheging.

Bei einem kleinen Fest in der Ortsmitte mit Bewirtung durch den Musikverein Gutenzell wurden noch einige Anekdoten ausgetauscht. Auch die Kellers bewegte der Abschied sichtlich. „Es ist die Zeit gekommen aufzuhören“, sagt Johann Keller. Man müsse wissen, wann Schluss sei: „Es war abzusehen, dass meine Generation die letzte sein würde, die den Hof betreibt.“ Etwas leichter macht ihm und seiner Frau die Aufgabe des Hofs, weil sie die Kühe in guten Händen wissen: „Sie werden an einen Landwirt verkauft, bei dem sie auch draußen sind.“