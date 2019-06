Ende Mai ist es nun soweit gewesen: Die Männergesangvereine aus Gutenzell und Hürbel wählten anlässlich der letzten ordentlichen Generalversammlung von Harmonie Gutenzell einen neuen gemeinsamen Vorstand für den künftig verschmolzenen Verein. Ein denkwürdiger Tag also nicht nur für die beiden Vereine, sondern auch im Zusammenleben und Zusammenhalt der beiden Gemeinden.

Alois Perl, der in seiner letzten „Amtshandlung“ als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde (für den neuen Gemeinderat ließ er sich nicht mehr aufstellen) die Entlastung des alten Vorstands und die Wahl des neuen gemeinsamen Vorstandes leitete, war deshalb auch voller Freude und Hoffnung, dass die Verschmelzung der beiden Vereine so reibungslos vonstatten ging. Gewählt wurden: Ralf Thanner als Vorsitzender, Reinhold Ott (stellvertretender Vorsitzender) und Manfred Bednarski (Kassierer). Des Weiteren wählten die Versammelten Erwin Ströbele als Schriftführer und Ottmar Diebold als Notenwart sowie als Beisitzer Reinhold Ruf, Tobias Maier und Hugo Dreyer. Eine passende und ausgewogene Mischung aus Gutenzell und Hürbel stellte Alois Perl abschließend fest.

Auch ein neuer Vereinsname stand auf der Agenda. Nach einiger Diskussion wurde schließlich folgender Name beschlossen: Männergesangverein Gutenzell-Hürbel. Ohne irgendwelche Zusätze oder Beinamen. Ralf Thanner: „Der Name soll die Gemeinsamkeit zwischen Gutenzell und Hürbel ausdrücken und niemanden besonders hervorheben. Das verbindende Element soll ganz klar dominieren.“ Unter dem Punkt „Sonstiges“ kam vor allem die geringe Zahl der Sänger zur Sprache. Laut Chorleiter Markus Gerowski muss hier dringend etwas geschehen, um eine Trendwende einzuleiten. Man beschloss dazu eine eigene Versammlung gleich nach den Sommerferien. Die Versammlung endete mit einem schwungvoll vorgetragenen Lied und der Hoffnung, für Gutenzell und Hürbel auch in Zukunft eine Bereicherung im Dorfleben zu vermitteln.