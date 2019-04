Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel plant drei neue Baugebiete: Im Baugebiet „Brühl III“ in Gutenzell sollen 37 Plätze entstehen, in den beiden Baugebieten „Bei der Schule“ und „Waldenäcker II“ in Hürbel sind insgesamt 36 Plätze vorgesehen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat die Aufstellungsbeschlüsse für die neuen Baugebiete gefasst, in der jüngsten Sitzung wurden die Entwürfe für die Bebauungspläne bewilligt und die Auslegungsbeschlüsse gefasst.

„Die Nachfrage ist nach wie vor groß“, sagt Bürgermeisterin Monika Wieland im SZ-Gespräch. In Gutenzell gebe es im Moment keine Bauplätze mehr, in Hürbel sei noch ein Platz vorhanden, der aber derzeit zurückgehalten werde.

Wie lange diese Plätze ausreichen, ist aber schwer zu sagen. Monika Wieland Bürgermeisterin

Vertreter des Planungsbüros Sieber sowie des Ingenieurbüros Fassnacht stellten dem Gemeinderat die Pläne vor, erläuterten das städtebauliche Konzept sowie das Erschließungskonzept. Die Gemeinde nutzt das beschleunigte Verfahren nach Paragraph 13b Baugesetzbuch, um der großen Nachfrage Rechnung zu tragen und schnellstmöglich neue Bauplätze ausweisen zu können. Insgesamt 73, verteilt auf diese drei Neubaugebiete:

„Brühl III“ in Gutenzell: Am Ortsausgang Richtung Hürbel sollen im Norden von Gutenzell auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche von 3,13 Hektar 37 Bauplätze entstehen. Südlich davon grenzt die bestehende Wohnbebauung der Feuchtmayerstraße an. Östlich des Gebiets verläuft der Alleeweg. Über diesen soll auch die Erschließung erfolgen.

„Bei der Schule“ in Hürbel: 22 Bauplätze sollen in Hürbel im Bereich der ehemaligen Schule ausgewiesen werden. Das 2,02 Hektar große Areal liegt an der Schönebürger Straße, im Süden grenzt die Straße „Am Vogelberg“ an, im Norden das Feuerwehrhaus.

Das alte Schulgebäude soll gegen Ende des Jahres abgerissen werden, der Bolzplatz zwischen der Schule und dem Feuerwehrhaus muss ebenfalls weichen. Wie beim Baugebiet „Brühl III“ ist auch hier einer der Plätze für ein Mehrfamilienhaus vorgesehen. „Wir brauchen auch Wohnungen“, sagt Bürgermeisterin Wieland.

„Waldenäcker II“ in Hürbel: Das kleinste der drei neuen Baugebiet ist 1,13 Hektar groß, 14 Bauplätze sind hier vorgesehen. Die Fläche liegt am Ortsausgang Richtung Reinstetten, nördlich ist sie von der Brühlstraße begrenzt. Östlich schließt die Wohnbebauung der „Rosenstraße“ an.

Die Baugebiete „Bei der Schule“ und „Brühl III“ sollen als Erstes realisiert werden. Beim Gutenzeller Wohngebiet steht laut Wieland noch nicht fest, ob es einen oder mehrere Bauabschnitte gibt. Die Erschließung könnte möglicherweise ab Herbst dieses Jahres erfolgen, 2020 könnte sich der Gemeinderat dann mit dem Verkauf der Plätze befassen.

Läuft alles wie geplant, wäre der Bedarf an Bauland in Gutenzell und Hürbel zeitnah und bis auf Weiteres gedeckt. „Wie lange diese Plätze ausreichen, ist aber schwer zu sagen“, so Monika Wieland. „Ich hoffe aber, dass es ein paar Jahre reicht.“

