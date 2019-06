30 Jahre Dore Bohle Gutenzell – das Jubiläum wurde mit einem „Omzug“ am Fasnetssonntag in Dissenhausen bekanntlich gebührend gefeiert. Am vergangenen Wochenende luden die Dore Bohle nun alle Helfer zu einem Abschlussfest und zu einer Spendengala ein.

Dore-Bohle-Präse Herbert Ackermann freute sich mit den Vertretern der Jugendfeuerwehr, des Musikvereins Gutenzell, des VfB Gutenzell, der Arche Noah und den Ministranten, insgesamt 3000 Euro an Spenden überreichen zu können. Außerdem wurde die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach mit einer Spende bedacht.

Die Dore Bohle sind eine Stammtischgesellschaft, die hauptsächlich an der Fasnet in Gutenzell aktiv ist.