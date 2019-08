Das erwartet die Besucher beim Fuhrmannstag und Weidefest in Gutenzell

Beim Weidefest und Fuhrmannstag zeigen Mensch und Pferd in Gutenzell am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, was sie können. Zentraler Bestandteil des traditionellen Fests sind Wettkämpfe im Holzrücken, im Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren und in der Zugleistungsprüfung. Höhepunkt des Weidefests ist die Endrunde der baden-württembergischen Meisterschaften im einspännigen Holzrücken am Samstag. Mit Europavizemeister Robert Pritzi ist zudem echte Prominenz der Holzrückszene in Gutenzell zu Gast. Veranstaltet wird das Fest von den Pferdefreunden Gutenzell und dem Landwirtschaftsamt.

Das Festgelände zwischen Gutenzell und Niedernzell hat einiges zu bieten. Für die Disziplinen Holzrücken und Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren stehen in einer Wiese zwei große Parcours zur Verfügung. Die Wettkämpfe sind über die zwei Tage verteilt, los geht es am Samstag um 9 Uhr mit dem einspännigen Holzrücken. „Beim Holzrücken wird die klassische Waldarbeit mit Pferden simuliert“, sagt Stefan Huchler, Vorsitzende der Pferdefreunde Gutenzell.

Bei dem Sport ziehen die Pferde einen elf Meter langen Holzstamm und werden vom Menschen durch einen Parcours mit zwölf Hindernissen geführt. „Hier geht es vor allem um die Geschicklichkeit“, sagt Huchler. Das Team aus Mensch und Tier muss im Parcours beispielsweise durch zwei hüfthohe Holzstämme hindurch manövrieren, ohne die Bälle, die auf den Holzstämmen liegen, herunterzuwerfen. Jedes Hindernis hat einen anderen Schwierigkeitsgrad und gibt dementsprechend viele Punkte.

Vize-Europameister am Start

Das Zeitlimit zur Bewältigung des Parcours liegt bei 15 Minuten. Nach Ablauf der Zeit werden die Punkte der gemeisterten Hindernisse zusammengezählt. „Je nachdem, wie intensiv man trainiert, dauert das eine ganze Weile, bis man mit dem Pferd an Wettkämpfen teilnehmen kann“, sagt Michael Ehrhard, Mitglied der Pferdefreunde Gutenzell. Er selbst nimmt mit einem Pferd, das bereits seit einem Jahr im Training ist, teil. „Vor Wettkämpfen kann es sein, dass wir zwei bis drei Mal in der Woche trainieren“, so Ehrhard.

„Jeder der ein entsprechend ausgebildetes Pferd hat, kann sich bei den freien Wettkämpfen anmelden“, sagt Stefan Huchler. In der Holzrück-Disziplin wird Robert Pritzi antreten. Der Aichstetter wurde erst vor Kurzem zum Vize-Europameister im einspännigen Holzrücken gekürt.

Der Höhepunkt des Holzrückwettkampfs ist der Endlauf der baden-württembergischen Meisterschaften in der einspännigen Variante des Sports. Ab 10 Uhr am Samstag ringen die besten des Bundeslandes um den Titel. Am Sonntag findet der zweite Lauf der baden-eürttembergischen Meisterschaften bei den Zweispännern statt.

Neben dem Holzrücken gibt es noch zwei weitere Disziplinen. Im Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren müssen die Kutscher in einer ein- und zweispännigen Variante beweisen, wie gut sie ihre Tiere im Parcours beherrschen. Bei der Zugleistungsprüfung zeigen die Tiere, dass sie weit mehr als nur ein PS haben. Die Pferde ziehen einen Schlitten über eine 50 Meter lange Strecke. In der ersten Runde ziehen die Kaltblüter ihr Eigengewicht, danach kommt immer mehr Gewicht auf den Schlitten. Diese Kraftprobe gibt es in einer ein- zwei- und vierspännigen Variante.

Buntes Rahmenprogramm

Um ihr Können zu beweisen, reisen die Sportler aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihren Tieren an. Die rund 60 Pferde werden in den umliegenden Ställen versorgt. Neben dem Wettkampftreiben bietet das Weidefest einige andere Atrtaktionen. Von 9 bis 14 Uhr kommen am Samstag Pferdeliebhaber bei einem Flohmarkt auf ihre Kosten. „Hier gibt es alles rund ums Pferd“, so Huchler. Bei einer Ausstellung können die Besucher landwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus verschiedenen Epochen bewundern.

„Wir wollen damit Außenstehenden die Landwirtschaft näher bringen“, erklärt der Vorsitzende der Pferdefreunde Gutenzell. Neben alten Gegenständen gibt es zudem historische Tierrassen zu bewundern. Althergebrachte Nutztierrassen wie das Original Braunvieh versetzen die Besucher in eine andere Zeit. Bei einem Hunderennen können die Besitzer ihre Vierbeiner um die Wette rennen lassen. An beiden Tagen finden ab 17 Uhr die Siegerehrungen statt, danach klingt der Abend gemütlich im großen Festzelt aus. Am Samstagabend unterhält die Blasmusikgruppe „Schwäbisch 7“ die erwarteten 3500 bis 5000 Gäste.