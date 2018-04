Contakt gastiert bei Chorkonzert in Gutenzell-Hürbel

Die Besucher des Frühlingskonzerts der Chorgemeinschaft Gutenzell-Hürbel dürfen sich am Samstag, 28. April, in Gutenzell auf einen besonderen Gastchor freuen. Denn seit der erfolgreichen Teilnahme am „Chorduell“ des SWR zählt der Chor Contakt zum Besten, was der oberschwäbische Chorverband zu bieten hat.

Kein Wunder, dass die Herbstkonzerte des Chors meist schnell ausverkauft sind. Nun gibt es beim Frühlingskonzert der Chorgemeinschaft Gutenzell-Hürbel die Gelegenheit, den Chor gleichsam außer der Reihe zu erleben. Die Unteropfinger Sänger haben extra hierfür einige Lieder neu einstudiert. Außerdem gibt es Ausschnitte aus dem Musical „Die drei Musketiere“ zu hören. Der Männerchor der Chorgemeinschaft Gutenzell-Hürbel wird unter dem Motto „Männerfrühling“ die Gefühle der Menschen in der Frühlingszeit besingen.

Die Lieder reichen dabei von traditionellen Weisen des Komponisten Silcher bis zum bekannten Song der Comedian Harmonists „Veronika der Lenz ist da“. Für Freunde stimmungsvoller Opern- und Operettenmelodien bringt der Männerchor darüber hinaus Wiener Walzerklänge sowie den Weihegesang Isis und Osiris aus der Zauberflöte zu Gehör. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für je sieben Euro.