„Brühl III“ ist erneut Thema

Der Gemeinderat Gutenzell-Hürbel trifft sich am Montag, 12. April, zu einer Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gutenzeller Mehrzweckhalle.

In der Sitzung befasst sich der Gemeinderat unter anderem mit dem Baugebiet „Bei der Schule“ in Hürbel (Beschlussfassung über die Wiederaufnahme zweier Grundstücke in den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die örtlichen Bauvorschriften hierzu), dem Bebauungsplan „Brühl III“ in Gutenzell (Beratung und Beschlussfassung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Beteiligung des ergänzenden Verfahrens) sowie derAuftragsvergabe zur Erstellung von Bauwerksbüchern („Brückenbücher“) und Brückenhauptprüfungen. Auch eine Bürgerfragestunde steht zu Beginn auf der Tagesordnung.