Brand auf Feld zwischen Gutenzell und Edelbeuren

Mehrere Ballen aus Heu sind auf einem Feld zwischen Gutenzell und Edelbeuren am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr mittags in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Stoppelfeld vermutlich durch den Funkenschlag einer Zugmaschine Feuer gefangen. Etwa 500 Quadratmeter des Felds brannten in der Folge ab. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer. Ein Sachschaden sei bei dem Brand nicht entstanden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.