Zum Jahreskonzert am Samstag, 30. März, hat die Chorgemeinschaft Gutenzell-Hürbel die Gruppe Bräschdleng zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Gutenzell. Karten gibt es an der Abendkasse.

Die Idee für den A-capella-Männerchor Bräschdleng entsprang einem feucht fröhlichen Abend anno 1998 – nämlich einen Chor zu gründen wo keiner war, in Birkenhard. Was als „Spinnerei“ begann, hat sich inzwischen weit über die Grenzen von Birkenhard etabliert, heißt es in der Ankündigung, aus 28 Männerstimmen bestehe die Gruppe. Der Anspruch der Bräschdleng, neben einem musikalisch hohen Niveau auch Witz und Leichtigkeit zu verbinden, mache sie so besonders. Das zeige sich auch beim Repertoire: Die Mischung von klassischen manchmal optimierten Männerchorsätzen und arrangierten Sätzen, beispielsweise von Rammstein, Michael Jackson, den Ärzten, und diversen bekannten A-capella-Größen würden die Auftritte zu einer unterhaltsamen Angelegenheit machen. Mit gewöhnlichem Chorgesang haben diese Auftritte laut Ankündigung nur insofern zu tun, als die von Oliver Haux geleitete Truppe höchstes gesangliches Niveau mit Witz und Unterhaltung verbinde.

Zum ersten Mal gastieren die Bräschdleng in Gutenzell-Hürbel. Sie gestalten den Abend gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Gutenzell-Hürbel, die ihren Auftritt unter das Motto „Sehnsucht nach Mee(h)r“ gestellt hat. Das Motto verspricht bekannte Seemannslieder in der ganzen Klangfülle eines Männerchores unter Leitung von Markus Gerowski.