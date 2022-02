„Blapf“- Fonds unterstützt Spielplatz in Gutenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 500 Euro konnte der „Blapf“- Fonds des Kreisjugendring Biberach e.V. dazu beitragen, dass es in Gutenzell bald einen Spielplatz gibt. Viele engagierte Bürger*innen, darunter auch Simone Kloster, Anika Bauersachs und Hanna Weber von der Elterninitiative Gutenzell haben mitgeholfen, dass dieses Projekt umgesetzt werden konnte. Durch großes Engagement, viele Spenden und auch einiges an Eigenleistung haben sie dafür gesorgt, dass Jung und Alt in Gutenzell bald einen zentralen Treffpunkt hat. Nun ist der Spielplatz fast fertig, es fehlen lediglich ein paar Spielgeräte wie ein Tippi, eine Slackline und eine Tischtennisplatte und dann müsse der Spielplatz noch angepflanzt werden, so die Frauen der Elterninitiative.

Aus dem „Blapf“- Fonds können Projekte von Kindern und Jugendlichen oder Projekte, die sich an Kinder und Jugendliche richten, unterstützt werden. Die Projekte oder Aktionen sollen für die Allgemeinheit zugänglich sein und einen sozialen Aspekt berücksichtigen. Mit einer kurzen Vorstellung des Projekts und einer Kostenaufstellung können sich Vereine, Jugendgruppen, Buden oder Initiativen jederzeit per E-Mail an info@kjr-biberach.de beim Kreisjugendring bewerben.