Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats Gutenzell-Hürbel findet am Montag, 20. April, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gutenzell statt. Neben einer Bürgerfragestunde und Baugesuchen steht unter anderem das Baugebiet „Brühl III“ (Abwägungs- und Satzungsbeschluss auf der Tagesordnung).