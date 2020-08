An einen normalen Probenbetrieb ist noch nicht zu denken

Der Musikverein Gutenzell hat bei seiner Generalversammlung auf zwei ereignisreiche Jahre zurückgeblickt. Verabschiedet wurden bei der Versammlung die langjährigen Vorstandsmitglieder Carina Wütz und Hans Huchler.

Seinen Bericht nahm der Vorsitzende Joachim Huchler zum Anlass, um einige Höhepunkte der beiden vergangenen Vereinsjahre Revue passieren zu lassen. NebennStändchen zu runden Geburtstagen, Musikerhochzeiten und der Ausrichtung des Weihnachtstheaters berichtete er auch von den derzeitigen Renovierungsarbeiten in der Halde. Schriftführerin Carmen Mayerhofer blickte auf die 60 musikalischen Auftritte, die vom Musikverein ausgerichteten Veranstaltungen und die gemeinsamen Aktivitäten zurück.

Es folgte der Bericht über die Finanzen von Christian Huchler. Das aktuelle Jahr stelle eine Herausforderung dar, da aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen organisiert werden und somit keine Einnahmen erzielt werden könnten.

Jugendleiterin Carina Wütz gab der Versammlung einen Überblick über die einzelnen Bereiche der Jugendarbeit. Elf Kinder und Jugendliche sind derzeit in Ausbildung an einem Musikinstrument. Darüber hinaus berichtete Carina Wütz über das Vororchester, die Gemeinschaftsjugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten, die D-Kurse und die Freizeitaktivitäten. Zum Abschluss teilte Carina Wütz mit, das Amt der Jugendleiterin abzugeben. Ihren letzten Bericht als Jugendleiterin nahm sie deshalb zum Anlass, um sich bei allen zu bedanken.

Dirigent Joachim Wilhelm gab einen Einblick in das musikalische Wirken und die aktuelle Besetzung der Musikkapelle, die derzeit 79 aktive Musiker zählt. Er erläuterte auch, dass ein Blick in die Zukunft aktuell sehr schwierig sei. Zwar sei es nach einer dreimonatigen Corona-Pause wieder möglich, gemeinsam zu proben – die hierfür geltenden Regularien machten die Probenarbeiten aber nicht gerade einfach. Die Proben würden aktuell im Freien in der Halde abgehalten. Gesamtproben im Probelokal seien unter den geltenden Abstandsregelungen nicht denkbar. Seit der letzten Generalversammlung wurden 93 Vollproben und 30 Registerproben abgehalten.

Nachdem sich Bürgermeisterin Monika Wieland für die gute Vereinsarbeit bedankte, nahm sie die Entlastung des Vorstands vor. Anschließend stand der Beschluss über die Neufassung der Vereinssatzung an. Diese war aufgrund der Datenschutzbestimmungen erforderlich. Darüber hinaus soll künftig durch die Vereinssatzung ermöglicht werden, dass das Amt des Jugendleiters durch mehrere Personen besetzt werden kann. Die Änderung wurde einstimmig beschlossen.

Der elfte Punkt der Tagesordnung waren die Wahlen – gewählt wurden: Joachim Huchler (Vorsitzender), Joachim Harrer (stellvertretender Vorsitzender), Johanna Mayerhofer (stellvertretende Vorsitzende), Sophia Miller (Jugendleiterin), Leonie Schmid (Jugendleiterin), Christian Huchler (Kassierer), Carmen Mayerhofer (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Michael Ehrhard, Franz Grimm, Carolin Hammele, Stefan Schmid und Hans-Peter Schöferle.

Joachim Huchler bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Carina Wütz und Hans Huchler mit einem kleinen Geschenk. Carina Wütz war seit 2004 Jugendleiterin und in dieser Zeit auch für sechs Jahre stellvertretende Vorsitzende. Joachim Huchler betonte, dass sie mit Stolz auf ihre Amtszeit zurückblicken könne und die erfolgreiche Jugendarbeit ganz wesentlich ihre Handschrift trage.

Hans Huchler war seit 1973 im Vorstand aktiv. Nach dem er acht Jahre lang Schriftführer war, wurde er im Jahr 1989 stellvertretender Vorsitzender. In dieser Zeit hat er den Musikverein Gutenzell wesentlich mitgeprägt – darüber hinaus hat er sich auch in der Gemeinde eingebracht: Die Primiz von Pater Johannes Baptist, das Gutenzeller Weihnachtstheater und der Umbau der Gutenzeller Mehrzweckhalle sind ur wenige Beispiele. Joachim Huchler drückte auch seinen Dank dafür aus, dass sich beide weiterhin für den Musikverein engagieren möchten. Bürgermeisterin Wieland zeichnete noch mehrere Musiker mit einer Vereinsehrennadel aus: So erhielt unter anderem Bernd Sipple die Vereinsehrennadel in Silber.