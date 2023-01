Alphornbläser und Stubenmusik begleiten Krippenkonzert

An Dreikönig (6. Januar) lohnt sich ein Krippenbesuch in Gutenzell besonders. Für die Besucher der wegen ihrer aufwendigen Gestaltung berühmten Krippe wird der Männergesangverein Gutenzell-Hürbel von 13.30 Uhr an weihnachtliche Weisen singen.

Unterstützt wird er von einer Stubenmusik aus dem Kleinwalsertal, einem gemischten Chor mit Alphornbläsern. Das Programm dauert etwa eine Stunde. Zu Gehör kommen etwa „In dulci jubilo“ oder das italienische Wiegenlied „Venite adoriamo“. Bei der Stubenmusik erklingt an der Harfe die Titelmelodie aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das Ganze umrahmt von den Alphornbläsern. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Erhaltung der Krippe sind willkommen. Im „Krippencafe“ des Frauenbundes im ehemaligen Kapitelsaal gleich neben der Klosterkirche können sich Besucher mit frischem Kaffee und zu erwärmen.