Achte Gutenzeller Ortsmeisterschaft

Zum insgesamt achten Mal wird in diesem Jahr die Gutenzeller Ortsmeisterschaft ausgespielt. Insgesamt sechs Mannschaften aus den verschiedenen Ortsteilen in Gutenzell und den Weilern aus Bollsberg, Niedernzell, Dissenhausen und Weitenbühl spielen um den Siegerpokal. Die Mannschaften bestehen aus aktiven Fußballspielern, ehemaligen Fußballern und reinen Hobbyfussballern. Das Turnier beginnt am Samstag, 09. Juli, um 11 Uhr. Gegen 15.15 Uhr stehen dich die Fußballmannschaften aus Laubach und Edelbeurensich in einem Einlagespiel gegenüber. Bereits am Freitag, 08. Juli, ab 20.30 Uhr findet im Sportheim die Auslosung zum Turnier statt. Schirmherrin ist die Bürgermeisterin Frau Monika Wieland welche auch die Lose zieht. Ausgerichtet wird die Meisterschaft vom VfB Gutenzell.