63-Jähriger stirbt bei Sturz von Silodach

Ein 63-jähriger Mann ist in Gutenzell-Hürbel am Donnerstag beim Sturz von einem Silodach ums Leben gekommen. Er hatte dort Arbeiten ausführen wollen.

In den Abendstunden brachte der Mann in Gutenzell an der Außenseite eines Silos eine Leiter an und stieg auf das Dach. Dort waren Rohre und Ziegel aus Beton gegen das Verrutschen von Wellblech angebracht. Wohl wegen einer falschen Verteilung des Gewichts stellte sich das Wellblech auf.

Dies führte nach Polizeiangaben wohl dazu, dass der Mann samt einem Rohr sechs Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Boden aus Beton aufkam. Der Aufprall war tödlich.