500 Reiter erinnern an den heiligen Wendelin

„Mit Gottvertrauen durch’s Leben gehen“ – unter diesem Leitwort ist der Gutenzeller Wendelinusritt gefeiert worden. Festprediger und Reliquenträger bei der traditionsreichen Prozession war Tutilo Burger, seit 2011 Erzabt von St.Martin in Beuron.

„Egal an welcher Stelle unseres Weges wir uns befinden, ist das Gottvertrauen mit das Wichtigste im Leben“, sagte Bürgermeisterin Monika Wieland in ihrem Gruß an alle Pilger aus nah und fern, die Reiter, Musiker und an all diejenigen, die zu Fuß an der Wallfahrt von Gutenzell nach Niedernzell teilnahmen. Dieser Ritt zählt zu den großen oberschwäbischen Prozessionen zu Pferd. Etwa 500 Reiter, sieben Musikkapellen, Pilger und vielen Zuschauern an der Umzugsstrecke nahmen in diesem Jahr teil.

Tradition vor 71 Jahren wieder aufgenommen

Die Prozession, die 1947 vom damalige Ortspfarrer Erwin Sontag wieder belebt wurde, ehrt den heiligen Wendelin. Sein Name leitet sich vom althochdeutschen Wort „Wendalinus“ ab und bedeutet Wanderer/Pilger. Der Überlieferung nach ist Wendelin nach seiner Ausbildung in einem irischen Kloster zu einer Pilgerfahrt nach Rom aufgebrochen. Auf dem Rückweg fand er im Saarland sein neues Domizil. Wendelin soll aus königlichem Geschlecht stammen, sich jedoch für ein Leben im Dienste Gottes entschieden haben. Er wurde zum großen Helfer der Landbevölkerung der ganzen Umgebung, die ihn bei allen Problemen mit ihrem Vieh um Rat und Hilfe baten. Er hat in zahlreichen Fällen geholfen und zwar in einer Weise, die für viele an Wunder grenzte oder als Wunder verstanden wurde. Sein Gedenktag ist der 20. Oktober. Die Bauernregel für diesen Tag lautet: „Sankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unseren Stall, schütz unser Vieh.“

Wendelin ist somit der Schutzpatron der Hirten, Landleute, Bauern, Tagelöhner und Landarbeiter und er steht für die Botschaft Jesu. So schreibt der diesjährige Festprediger Tutilo Burger in seinem Grußwort an die Pilger, die Tradition des Wendelinusritts sei deshalb gut, „weil unser Glaube an Jesus Christus nicht im Jahre 2018 stehen bleiben darf, sondern von jedem von uns lebendig gehalten werden muss.Damit entfaltet der Wendelinusritt auch in diesem Jahr seinen Sinn. Mit diesem Brauch bestärken Sie sich gegenseitig und zeigen Außenstehenden, dass Ihr Gottvertrauen Sie durchs Leben trägt, gleichsam, wie das Vertrauen des Reiters zu seinem Pferd. Der Ritt lasse Sie erfahren, wie gut und schön es ist, gemeinsam an Gott zu glauben.“

Dieser Festtag in Gutenzell und Niederzell begann bereits um 9 Uhr mit einem festlichen Hochamt in der ehemaligen Klosterkirche „Kosmas und Damian“ in Gutenzell. Den zahlreichen Besuchern wurde eine besondere Messe von Wolfgang Amadeus Mozart geboten, die Orgelsolomesse Missa in C, die kürzeste Messe Mozarts. Trotz der Kürze ist diese Orgelsolomesse aber wegen ihrer Feierlichkeit berühmt und beliebt. Die Sopranistin des Chors, Christiane Bednarski, wurde dabei von weiteren Solisten unterstützt. Den Kirchenchor begleiteten ein kleines Orchester mit Streichern und Bläsern des Musikvereins Gutenzell.

Die Reiterprozession führte mit dem Zwölf-Uhr-Läuten durch den festlich geschmückten Ort, vorbei an der frühherbstlichen Flur. Nach dem Eintreffen der Reitergruppen, Musikkapellen und der Fußprozession in Niedernzell begann um 14 Uhr die Wallfahrtsmesse mit Festpredigt bei der Wendelinuskapelle, deren Geschichte bis ins Jahr 1747 zurückreicht. Das Fest klang aus mit der Ehrung von langjährigen Pilgern: Seit 25 Jahre sind Stefan Braig von der Reitergruppe Laupheim, Claudia Runck, Reitergruppe Reinstetten, Joachim Kuhn, Reitergruppe Ummendorf/Mittelbuch und Daniel Gröber von der Reitergruppe Winterstettendorf mit dabei. Seit 40 Jahren reiten Karl Freisinger von der Reitergruppe Rot an der Rot und Reinhold Weber, Reitergruppe Winterstettendorf mit. Seit 50 Jahren ist Josef Prelisauer von der Reitergruppe Ochsenhausen/Erlenmoos mit dabei.Vor 71 Jahren wurde der Wendelinusritt wiederbelebt und 70 Mal dabei war die Reitergruppe und Musikkapelle Reinstetten.