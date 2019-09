Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit. Schon zu Klosterzeiten und seit 1947 wieder belebt, findet alljährlich am dritten Sonntag im September der Gutenzeller Wendelinus-Ritt statt. Reiter, Pferde, Musikkapellen, Pilger und Zuschauer machen sich am Sonntag, 15. September, auf den Weg von Gutenzell nach Niedernzell. In diesem Jahr haben sich 470 Reiter und acht Musikkapellen aus der näheren und weiteren Umgebung Oberschwabens zur Teilnahme angemeldet.

Der Provinzial der Deutschen Salvatorianer, Pater Hubert Veeser SDS, konnte für den diesjährigen Ritt als Reliquienträger gewonnen werden. Pater Veeser, gebürtiger Kißlegger, und die Salvatorianer mit ihrer Niederlassung in Bad Wurzach haben einen sehr engen Bezug zu Oberschwaben, der oberschwäbischen Tradition und dem religiösen Brauchtum der Flurritte.

Der Feiertag in Gutenzell und Niedernzell beginnt um 9 Uhr mit einem festlichen Hochamt in der ehemaligen Klosterkirche Kosmas und Damian. Der Kirchenchor bringt die „Spatzenmesse“ in C-Durn von Wolfgang Amadeus Mozart, KV 220, zur Aufführung. Den Beinamen verdankt die Messe den einprägsamen Violinfiguren im Allegro des Sanctus und des Benedictus.

Mit dem Zwölfuhrläuten setzt sich der Wendelinusritt, angeführt von Festreitern und historischer Fahne, von Gutenzell nach Niedernzell durch den festlich geschmückten Ort und durch die frühherbstliche Flur in Bewegung.

Nach dem Eintreffen der Reitergruppen, Musikkapellen und der Fußprozession in Niedernzell beginnt um 14 Uhr die Wallfahrtsmesse mit Festpredigt bei der traditionsreichen, bis ins Jahr 1747 zurückreichenden Wendelinuskapelle. Mit der Anrufung der Bauernpatrone St. Wendelin und St. Leonhard um ihre Fürsprache und den Segen durch die hochverehrte Wendelinusreliquie, findet der Festtag seinen Ausklang.

Grußwort des Paters

Der diesjährige Reliquienträger Pater Hubert Veeser SDS bezieht sich in seinem Grußwort auf den Philipperbrief des Apostels Paulus (Phil 4,4), in dem zur Freude im Leben und zu einem frohen Christsein ermutigt wird. Er sagt in seinem Grußwort: „Christsein ohne Glaubensfreude, ein Jahreskreis ohne frohe Feste und ein Alltag, aus dem wir nicht durch das Heilige und Besondere freudig herausgehoben werden, das wäre ein trauriger Glaube und ein trauriges Christsein, das seinem Ursprung wahrlich nicht entspricht. Der Wendelinusritt ergibt ein heiteres und doch gleichzeitig tiefes Fest, das in uns die Freude und die Zuversicht des Glaubens stärken kann.“