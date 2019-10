20-Jährige bei einem Unfall auf L265 lebensgefährlich verletzt

Kurz nach 18 Uhr war eine junge Frau am Samstag mit ihrem Kleinwagen auf der Landesstraße 265 von Gutenzell-Hürbel in Richtung Schönebürg unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 46-jähriger Autofahrer entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Dabei wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden.

Der 46-Jährige wurde nur leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm den Unfall auf.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Zur Bergung und Versorgung der jungen Frau waren die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

