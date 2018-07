Dieb sucht in Containern nach Geld

Bei einem Einbruch am Wochenende in Goppertshofen hat ein Unbekannter Geld gestohlen. Zwischen Samstag- und Sonntagmittag ging der Einbrecher zu den Gebäuden „Beim Staudamm“. An einem Container brach er die Tür auf, an einem zweiten ein Fenster.

Der Unbekannte suchte überall nach Beute, fand schließlich Geld und nahm es mit. Spuren, die er am Tatort zurückließ, sicherten die Ochsenhauser Polizisten. Sie geben den Ermittlern nicht nur erste Hinweise auf den Täter, sondern auch darauf, ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Gebäude in Reinstetten besteht. Wie berichtet war dort am Wochenende ebenfalls ein Dieb auf Beutezug. Zeugenhinweise an den Polizeiposten in Ochsenhausen unter Telefon 07352/202070.