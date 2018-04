Ostern ist das älteste und höchste Fest im Kirchenjahr. In der Osternacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi. Die Messe beginnt im Zeitraum nach Sonnenuntergang am Karsamstag und vor Sonnenaufgang am Ostersonntag. Unser Foto zeigt die Entzündung der Osterkerze am Osterfeuer in Göffingen.