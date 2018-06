Theater Füramoos wird 30

Mit dem selbstgeschriebenen Stück „Chippendale“ feiert die Theatergruppe Füramoos ihr 30-jähriges Bestehen. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen. Aufführungen im Gasthaus Rössle sind am 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29. und 30. März sowie am 4. und 5. April. Die Vorstellungen beginnen am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr und an den Sonntagen jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es bei Familie Schweizer, Telefon 07358/726. Für die Aufführung beim Seniorennachmittag am Donnerstag, 10. April, ab 13.30 Uhr in der Festhalle Füramoos sind Karten bei Familie Schulter erhältlich unter Telefon 07358/1281. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.theater-fueramoos.de