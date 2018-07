Gemeinsam singen im Rössle

Die Dozentinnen der Landesakademie Barbara Comes und Núria Cunillera Salas laden am Donnerstag, 19. Juli, zum Singen im Gasthaus Rössle in Füramoos ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. „Singen verbindet, ist belebend und erfüllend“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. An dem Abend soll nach Herzenslust gemeinsam gesungen werden, jeder, der mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen. Barbara Comes und Núria Cunillera Salas haben ein breites Repertoire an Liedern ausgewählt, es reicht vom Sommerkanon über beschwingte Volkslieder bis zu leichten, mehrstimmigen Sätzen.