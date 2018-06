Brasilien ist weit, Füramoos so nah

Im Schatten der Weltmeisterschaft in Brasilien hat auch in Füramoos ein sportliches Großereignis stattgefunden: das Fußball-Derby Unterdorf gegen Oberdorf. Gespielt wurde vor allem um die Ehre und um den „goldenen Pokal“.

Organisiert hat das Turnier, bei dem Spieler aus dem Ortskern und dem Neubaugebiet gegeneinander antraten, die Mitglieder der Jungkolping, alle zwischen 16 bis 18 Jahre alt, der Kolpingsfamilie Füramoos. Jeder Ortsteil musste zwei Mannschaften stellen: eine Jugendmannschaft (U18) und eine aktive Mannschaft (Ü18), die mindestens eine weibliche Verstärkung auf dem Spielfeld einsetzen mussten.

Bevor das Großereignis beginnen konnte, hatte jede Mannschaft im Verborgenen ein fahrbares Gefährt kreiert, um in die „Hohlbäumle-Arena“ einzufahren. Pünktlich um 13.30 Uhr begann unter Böllerschüssen das Spektakel. Die Mannschaften bewegten sich von ihren Ober- und Unterdorf zur Ortsmitte, während sie lautstark mit ihren Schlachtrufen ihren Gegenspielern Respekt einzuflößen versuchten.

Am „Füramooser Stachus“ begrüßten der Musikverein Füramoos und viele johlende Fans die rivalisierenden Gruppen. Motto des Oberdorfs war „Alles Gute kommt von Oben“, das des Unterdorfs „100 Jahre Unterdorf, Titelverteidiger for ever“. Passend hierzu fuhr ein altes BMW-Gespann mit, bei dem im Beiwagen Füramoos’ ältester Bürger, Eugen Schöllhorn, saß, der im nächsten Monat 100 Jahre alt wird. Nach kurzem Verweilen setzte sich dann der ganze Tross in Bewegung. Vorne weg spielte der Musikverein, dahinter fuhren im Gespann „100 Jahre gelebtes Leben in Füramoos“ und dann folgten die Wagen der Mannschaften mit ihren Fuß- und Fangruppen.

In der „Hohbäumle-Arena“ angekommen, wurden die Mannschaften bereits von Stadionsprecher Martin Nägele willkommen geheißen. Jugendliche aus dem Ort hatten das Spielfeld schon einige Tage vorher liebevoll hergerichtet. Darüber spielte ein großer Drachen, der kräftige Wind hob eine drei mal fünf Meter große Deutschlandflagge in den Himmel empor.

Der Schiedsrichter, ein Unparteiischer aus dem Nachbarort, pfiff dann die Partie an, bei der das Oberdorf seinen 2006 errungen Titel verteidigen wollte. Gespielt wurden zwei mal 35 Minuten. Trotz lautstarker Unterstützung der zahlreichen Oberdorf-Fans deklassierte das Unterdorf die nie aufgebenden Gegner mit 8:1 Toren. Damit wurde zumindest bei den U 18 der Sieg ins Unterdorf geholt. Erwähnenswert war ein lupenreiner Hattrick von Mario Lämmle, der in der ersten Halbzeit drei Tore schoss, sowie jeweils zwei Tore von Max und Dionys Lämmle, Maik Maucher und dem Ehrentreffer von Thomas Metzger.

Nach dem Foul gibt’s ein Elfmeter

Nun kamen die Ü-18-Mannschaften aufs Spielfeld. Schiedsrichter Reiner Wohnhas pfiff die Partie an. Der Spielintensivität zufolge dachte man hier nicht an ein Freundschaftsspiel, denn die Zahl der Fouls zeigte allen, wie ernst doch jede Mannschaft dieses Prestigeduell nahm. So war es auch nicht erstaunlich, dass nach knapp 15 Minuten ein Mitspieler des Unterdorfs im Strafraum gefoult wurde und der Schiri einen Elfmeter geben musste. Auge in Auge standen sich Torwart Benny Brausch und Stefan Maucher gegenüber, bis der Stadionsprecher den neuen Spielstand mit 1:0 für das Unterdorf verkündete. Die Fans beider Lager feuerten ihre Mannschaften tatkräftig an und konnten sich nebenbei bei Kuchen, Leberkäswecken, Kaffee und allerlei Getränken stärken. Bis zur Halbzeit erhöhte das Unterdorf derweil durch Roman Korntheuer noch auf 2:0.

In der Pause wurden beide Mannschaften von ihren Coaches Rainer Hartmann (Oberdorf) und Jochen Metzger (Unterdorf) neu eingestellt. Der Kirchenchor unterhielt das Publikum solange mit dem „Füramooser Heimatlied“, das nur zu ganz besonderen Anlässen gesungen wird. Dann begann die zweite Halbzeit, bei dem die Herausforderer vom Oberdorf mit Denis Härle einen Anschlusstreffer erzielte. Hiervon unbeeindruckt, stürmte die Unterdorf-Mannschaft weiter und schoss nach bravouröser Vorarbeit das 3:1 durch Philipp Maucher. Die Oberdorfer mobilisierte nochmals ihre ganze Energie, um dann kurz vor Schluss durch Steffen Kibler einen weiteren Anschlusstreffer zum 3:2 zu erzielen. Auch nach acht Jahren war es dem Oberdorf also nicht vergönnt, den Pokal, wie zuletzt 1978, wieder ins Oberort zu bringen. Bisher gab es drei Ortsderbys, bei denen Karl-Josef Wiest der einzige Spieler war, der an allen Schlachten 1978, 2006 und jetzt aktiv mitgespielt hat.

Bei der Siegerehrung überreichte Stadionsprecher Nägele den 70 Zentimeter großen Pokal den Unterdorfern. Der 4,5 Liter fassende Pott wurde mit „flüssigem Gold“ gefüllt und alle Mannschaften haben sich dann gemeinsam und bei bester Laune noch einige Zeit mit Pokal vergnügt. Bei der nächsten WM wird sich zumindest in Füramoos wieder alles hauptsächlich nur um die Partie Ober- gegen Unterdorf drehen. Denn wie hieß es denn in diesem Jahr? „Brasilien ist weit, Füramoos so nah!“