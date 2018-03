Der Kindergarten Riedzwerge in Füramoos bietet am Montag, 19. Februar, um 20 Uhr im Kindergarten eine Veranstaltung zum Thema „Bildschirm: Segen oder Fluch?“. Referent ist Manfred Faden, Lehrer an einer Grund- und Hauptschule und pädagogischer Berater aus Bermatingen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Elternschule der katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau statt.

Bildschirmmedien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Medienfachleute empfehlen, so früh wie möglich den Umgang mit Medien zu ermöglichen. Hirnforscher sehen eine große Gefahr in diesen Medien: Wesentliche Entwicklungsschritte werden nicht angeregt und die damit einhergehenden neuronalen Vernetzungen im Gehirn werden nicht genügend gebahnt. Darüber hinaus werden die negativen Auswirkungen von intensivem Bildschirmkonsum auf motorische Fertigkeiten, körperliche und seelische Gesundheit immer deutlicher. Eltern bekommen bei dem Vortrag Antwort auf ihre Fragen zu einem sinnvollen Medienkonsum.