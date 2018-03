Bankfiliale in Füramoos schließt

Die Raiffeisenbank Biberach schließt die Filiale in Füramoos. Das gab die Bank vor wenigen Tagen bei einer Mitgliederversammlung bekannt. Ortsvorsteher Hermann Stark war vor Ort. Die Stimmung, berichtet er, sei aufgeheizt gewesen.

Viele der rund 100 Besucher hätten ihrem Ärger Luft gemacht. Die Entscheidung der Bank, sowohl die Filiale zu schließen als auch den Bankautomaten abzubauen, sei bei den meisten auf Unverständnis gestoßen. Stark nutzte die Gelegenheit, um hervorzuheben, dass Füramoos eine lebendige Ortschaft sei. Er vermutete, dass viele Bürger bisher ihr Konto bei der Raiffeisenbank hatten – gerade weil es eine Filiale im Ort gegeben habe. Zuletzt hatte die Filiale in dem Teilort von Eberhardzell noch vier halbe Tage in der Woche offen.

Die Entscheidung, den Bankautomaten abzubauen, begründete die Bank mit den hohen Kosten. Die nächste Anlaufstelle ist für die Füramooser nun die Filiale in Bellamont. Diese sei jedoch nicht barrierefrei, so Stark, die Filiale in Füramoos hingegen schon. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Raiffeisenbank so schlecht geht, dass sie das Bankgebäude in Füramoos sofort verkaufen müssen“, sagte der Ortsvorsteher. Vielleicht könne die Gemeinde der Bank in naher Zukunft einen alternativen Standort für den Geldautomat anbieten, drückte er seine Hoffnung aus, dass in dieser Angelegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen sei.

Er appellierte an die anwesenden Vertreter der Bank, sich diesen Schritt noch einmal genau zu überlegen. „Der Geldautomat ist für ältere Mitbürger sehr wichtig, die können nicht mit dem Rollator nach Bellamont gehen, da sind die ja einen ganzen Tag unterwegs.“