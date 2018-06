Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Ein 20-jähriger Audi-Lenker kam am Donnerstagabend zwischen Pflummern und Friedingen von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Eigenen Angaben zufolge war ihm zuvor ein LKW ordnungsgemäß entgegengekommen, worauf er die Kontrolle über sein Auto verloren habe. Der PKW-Lenker verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen in die Sana-Klinik Biberach gebracht werden. Ein Test ergab zwar nur eine geringe Alkoholbeeinflussung zog aber dennoch eine Blutentnahme nach sich, da der Fahrer einen Probeführerschein hat für den der Grenzwert 0,0 Promille gilt. Am Unfallort waren weiterhin ein Notarzt und die Feuerwehr Riedlingen eingesetzt. Am PKW entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls (insbesondere der LKW-Fahrer) werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Riedlingen unter der Tlefon 07371/9380 in Verbindung zu setzen. SZ-Foto: Warnack