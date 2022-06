Zwei Seminare im Kloster Heiligkreuztal angeboten

Die Rhetoriktrainerin Dr. Adrienne Weigl bietet im Kloster Heiligkreuztal von Freitag, 1. Juli, 17 Uhr bis Samstag, 2. Juli, 17 Uhr einen Kurs an zum Thema: „Verständnisstiftende Kommunikation“. Der Kurs vermittelt grundsätzliche Einsichten verbunden mit praktischen Übungen.

Die Integrale Lebensberaterin Daniela Fischer bietet im Kloster Heiligkreuztal von Freitag, 1. Juli, 18 Uhr bis Sonntag, 3. Juli, 13 Uhr einen Kurs an zum Thema „Gönne Dich Dir selbst. Ein Seminar für Menschen, die ihrer inneren Stimme folgen und sich ganz leben wollen.“

Für beide Kurse ist eine Anmeldung möglich per Telefon unter 07371 / 18 60 oder Mail an Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de bis zum Anmeldeschluss am 9. Juni.