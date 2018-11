Zweckverband investiert in zwölf Wohnmobilstellplätze

In der Sitzung des Zweckverbandes Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen unterbreitete der Herbertinger Bürgermeister Magnus Hoppe als Verbandsvorsitzender dem Gremium Vorschläge, die zur weiteren Attraktivität der Seen beitragen sollen. Vor allem betrafen diese aber die Schaffung von Wohnmobilstellplätzen in den Parkbuchten, die direkt an den See angrenzen. Diese Maßnahmen wurde von den Ausschuss-Mitgliedern des Zweckverbandes beschlossen, so dass zur kommenden Saison zwölf Stellplätze direkt am Natursee zu Verfügung stehen.

Als nicht mehr zeitgemäß und den Aufgaben entsprechend bezeichnete der derzeitige Vorsitzende Bürgermeister Magnus Hoppe die Hütte, in der die Badeaufsicht am See untergebracht ist. Es bestehe hier kein Strom- und Wasseranschluss, was große Nachteile mit sich bringe. Zudem sollte eine Lagermöglichkeit geschaffen werden, wo zum Beispiel Fundsachen oder auch Material für die medizinische Versorgung abschließbar verwahrt werden können. Denkbar, so Hoppe, wäre für ihn auch eine massive Bauausführung. Dieser Vorschlag ging als Anregung in die Runde und man wird sich Gedanken über die Ausführung machen, und ob, wann und wie dieser Vorschlag umgesetzt werden kann.

Konkreter war dann schon das Vorhaben, zwölf Wohnmobilstellplätze in bester Lage mit Sicht auf den Natursee zu anzulegen. Mit nur 245 Übernachtungen von Wohnmobilisten im Jahr 2017 fristete diese Art des Aufenthalts an den Schwarzachtalseen eine etwas stiefmütterliche Nutzung. Dies soll im kommenden Jahr anders werden. Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer aus Herbertingen legte dem Gremium einen Planentwurf samt Kostenberechnung vor, wo und wie die zwölf Wohnmobilstellplätze angelegt werden sollen. Vier der zehn vorhandenen Parkbuchten an der Uferpromenade gegenüber dem Natursee sollen dafür hergerichtet und entsprechende Installationen vorgenommen werden. Allerdings sollen die ersten vier Boxen von der Marbacher Straße her dafür ausgebaut werden, so dass zum Beispiel die Badegäste genug Durchgang zum Badesee über die westlichen Parkboxen haben. Für dieses Vorhaben legte Rudolf Pfeifer eine Kostenberechnung von rund 50 000 Euro vor. Das Gremium stimmte dem Vorhaben zu, so dass dann zeitnah im Frühjahr mit der Umsetzung begonnen werden soll, damit die neuen Wohnmobilstellplätze zur neuen Saison zur Verfügung stehen.

Um mehr Übernachtungen zu erreichen, müsse auch die alte und überholte Homepage der Schwarzachtalseen entsprechend neu gestaltet werden, forderte Adolf Krippel. Hier könnten zusätzlich die Öffnungszeiten der Gastronomie und sämtliche Veranstaltungen an den Seen mit ein gepackt werden. „Wir müssen schauen, dass die Plätze von den Wohnmobilisten das ganze Jahr über ausgenützt werden“, so der Wunsch von Rolf Neuburger.