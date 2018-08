Zwölf Stunden täglich am See

Strahlend blauer Himmel, Sonne, heiße Temperaturen – Sonntagmittag im Ertinger Baggersee: „Luft 29 Grad, Wasser 25 Grad“- das sind die Parameter, die Bademeisterin Petra Gommeringer täglich erfasst und als Information für die Badegäste am Baggersee in Ertingen auf eine Tafel schreibt.

Aber nicht nur dies gehört zu ihren vielfältigen Aufgaben: Sie macht ihre Rundgänge übers Gelände, achtet auf Ordnung, Sicherheit und Hygiene im und am Wasser, kümmert sich dabei auch um die Duschen und sanitären Anlagen, bei Bedarf repariert sie technische Defekte oder mäht den Rasen. In den letzten Wochen und Monaten hatte Petra Gommeringer selbst wenig Freizeit; bei diesem Hitzesommer war sie so gut wie jeden Tag vor Ort, die Flagge an ihrem Aufsichtshäuschen gehisst, und zwar von 8 Uhr bis 20 Uhr, mit Pausen. Doch sie nimmt das locker und lacht: „Diesen Beruf macht man mit viel Herzblut – ohne geht das nicht!“ An Sonnentagen ist eine Aufsicht am See vom Zweckverband Schwarzachtalseen zur Sicherheit der Badegäste gewünscht.

Viele Besucher, aber keine Rettungsaktion in jüngster Zeit

Gommeringer wohnt in Frickingen am Bodensee, ist am See aufgewachsen und hat sich dort entschieden, zunächst den Rettungsschwimmer und später eine Ausbildung zur Bademeisterin zu machen, was sie nun seit 20 Jahren ist. Vor Petra Gommeringer den Platz am Ertinger Bademeister-Häuschen einnahm, war sie in Eriskirch am Bodensee und auch zwei Jahre in Stuttgart in einem Freibad tätig. Mit ihrem neuen Wirkungsfeld ist sie mehr als zufrieden und glücklich, weist strahlend auf den See und meint: „Ohne Worte… und die Badegäste sind toll und verwöhnen mich teilweise mit mitgebrachtem Kuchen oder frischem Obst!“ Auch ansonsten hat die Bademeisterin wenig zu klagen: „Die Besucher verhalten sich anständig, hinterlassen wenig oder gar keinen Müll.“ Sie braucht keine Trillerpfeife, ihr reicht ihre gute Stimme. Auch Rettungsaktionen gab es trotz der hohen Besucherzahlen in den letzten Wochen zum Glück keine einzige, auch Wespenstiche und ähnliches nur sehr wenige.

Die Wasserqualität am Baggersee ist nach wie vor sehr gut, diese wird ein bis zwei Mal pro Monat durch das Landratsamt kontrolliert. Gommeringer kann bei den heißen Temperaturen den Zu- und Ablauf des Sees selbst regulieren. So steht einem schönen Badetag am Ertinger Baggersee nichts im Wege. Der Bademeisterin ist es wichtig, dass sich alle großen und kleinen Gäste an „ihrem“ See wohl fühlen, jeder soll gut erholt nach Hause gehen und auch gerne wieder kommen. Natürlich tun da auch der Kiosk und der Restaurantbetrieb noch sein Übriges dazu. So verwundert es nicht, dass auf dem Parkplatz an diesem Sonntag mehr fremde Kennzeichen zu sehen sind als das heimische BC-Nummerschild: HCH, RT, VS, RV, BL, SIG, TÜ, UL… Viele scheuen den weiteren Weg ans Badeparadies Ertingen wohl nicht.

Und was macht eine Bademeisterin bei Regen oder im Winter? „Da mache ich Urlaub, baue Überstunden ab, teilweise werde ich abgeordnet, wo gerade Bedarf herrscht, zum Beispiel in einem Hallenbad oder auf dem Bauhof!“, antwortet Petra Gommeringer, bevor sich aufmacht zu einem weiteren Rundgang entlang des Sees.