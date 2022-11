Zusammenhalt in der Krisenzeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kolpingfamilie Ertingen machte sich Gedanken: Wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen? Kann eine Geldspende helfen?

Wir waren uns einig, in Krisenzeiten ist ein Zusammenhalt besonders wichtig. Da der Krieg in der Ukraine alle zum Nachdenken bringt, haben wir uns entschieden, den Erlös unserer Fahrradbörse sowie einen Teil weiterer Erlöse an die Ukraine-Hilfe zu spenden. Wir sind stolz darauf, einen Betrag in Höhe von 1000 Euro an den Verein KOLPING INTERNATIONAL Cooperation im Oktober gespendet zu haben.

Kolping International ist ein internationaler katholischer Sozialverband, der von der Lehre des Priesters und Sozialreformers Adolph Kolping (1813 bis 1865) inspiriert ist. Gemeinsam engagieren sie sich für eine gerechte Welt und helfen Menschen, ihre Armut aus eigener Kraft zu überwinden.