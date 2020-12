Zu schnell auf nasser Straße

Etwa 13 000 Euro Schaden forderte am Montag ein Unfall in Ertingen. Ein Autofahrer war auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs, teilt die Polizei mit.

Gegen 12.45 Uhr war ein 19-Jähriger auf der Herbertinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Mit seinem BMW wollte er in die Mühläckerstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß er mit einem Opel zusammen, weil er auf nasser Straße zu schnell unterwegs war. Laut Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden am Opel etwa 8000 Euro, der am BMW rund 5.ß000 Euro.

Nässe auf der Fahrbahn ist eine typische Gefahr der dunklen Jahreszeit. Durch sie können die Reifen schon bei geringem Tempo die Haftung verlieren und das Fahrzeug „schwimmt“ oder gerät ins Schleudern. Deshalb empfiehlt die Polizei: runter vom Gas.