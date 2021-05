Zu betrunken zum Rollerfahren

Ziemlich betrunken war ein R0llerfahrer am Montag in Ertinge. Er fuhr erst gegen eine Wand und fiel dann gegen ein geparktes Auto, berichtet die Polizei.

Kurz nach 10 Uhr stieß der Rollerfahrer auf der Riedlinger Straße gegen die Hauswand eines Einkaufsmarktes. Beim Zurückrollen verlor der 55-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und fiel gegen ein geparktes Auto.

Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten trafen den Mann auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an. Weil sie den Verdacht hatten, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte, machte er einen Test. Der bestätigte die Annahme. Aus diesem Grund musste der Rollerfahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein musste er nicht abgeben, denn er besaß gar keinen. Der Schaden am geparkten Auto schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Den 55-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen.