Zeuge hilft nach Unfall

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Unfallverursacher am Montag in Ertingen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Unfall einem aufmerksamen Zeugen gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen. Er hat beobachtet, wie ein Kleinbus beim Rückwärtsfahren gegen einen Skoda gestoßen sei. Danach flüchtete der Busfahrer. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und gab es der Polizei. Die Beamten ermittelte anhand des Kennzeichens den Unfallverursacher schnell. Der Fahrer des Busses muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Den Schaden am Skoda schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. „Hinschauen, helfen, melden“ sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion „Stopp der Unfallflucht“ dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen.