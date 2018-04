Zapfenstreich eröffnet das Jubiläumsjahr

Großes vor hat der Musikverein Ertingen in diesem Jahr. Zum einen begeht er sein 190-jähriges Bestehen und damit verbunden werden das ganze Jahr über Veranstaltungen das Jubiläumsjahr ausfüllen. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist dabei aber auch die Ausrichtung des Kreismusikfestes vom 8. bis 11. Juni, in das auch der Wettbewerb „Blaskapelle des Südens“ der Schwäbischen Zeitung mit eingebunden wird.

Den festlichen Auftakt zum Jubiläumsjahr bildet nun am kommenden Samstag, 21. April, eine Großveranstaltung in der Kulturhalle, wo die Musik ganz im Vordergrund steht. Gespannt sein dürfte man auch auf den Großen Zapfenstreich, den die Musikkapelle Ertingen unter ihrem musikalischen Leiter Musikdirektor Günther Goldammer zusammen mit dem Spielmannszug aus Mengen veranstalten wird. Vergessen will der Musikverein aber auch nicht seine verstorbenen aktiven und passiven Mitglieder. Für sie findet um 18 Uhr auf dem Friedhof eine Totenehrung statt. Anschließend marschiert die Kapelle mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Kulturhalle, wo auf sie ab 19 Uhr ein Stehempfang wartet.

Musikalisch eröffnet wird der Festabend um 20 Uhr durch den Jubelverein Ertingen unter der Leitung von Musikdirektor Günther Goldammer. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Urban Diesch, lässt es sich Landrat Dr. Heiko Schmid nicht nehmen, die Festrede anlässlich des 190-jährigen Bestehens des Musikvereins Ertingen zu halten. Aber auch der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, Michael Ziesel, wird anwesend sein. Neben seiner Ansprache wird ihm die Aufgabe zuteil, verdiente, langjährige Mitglieder des Vereins auszuzeichnen. Nach dem offiziellen ersten Teil ist dann ein Gemeinschaftschor geplant, an dem die Musikvereine Ertingen, Binzwangen, Erisdorf, Marbach und die Kapelle „Pur“ teilnehmen werden.

Den zweiten Teil des Festbanketts eröffnet die Patenkapelle aus Marbach unter der Leitung von Anton Merkle. Danach folgt die Ansprache von Bürgermeister Jürgen Köhler und auch verschiedene Grußworte werden an den Jubelverein gerichtet. Ein weiterer Höhepunkt an diesem Festabend ist der Große Zapfenstreich auf dem Gelände Boscher, direkt gegenüber der Kulturhalle. Der Musikverein Ertingen unter Leitung von Musikdirektor Günther Goldammer und der Spielmannszug der Bürgerwache Mengen unter dem Kommando von Tambourmajor Hans-Jürgen Lehleiter werden diesen nicht alltäglichen Auftritt bestreiten. Danach werden die Gäste in der Halle vom Musikverein Marbach unter der Leitung von Anton Merkle unterhalten. Die Bevölkerung ist herzlich zu diesem Festabend des Musikvereins eingeladen.